Вечером во вторник в центре Страсбурга (Франция) вследствие стрельбы 10 человек получили ранения и один человек погиб.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники во французских силах безопасности.

Издание уточняет, убийство произошло возле рождественской ярмарки в центре Страсбурга. Эта ярмарка ежегодно накануне новогодних праздников привлекает миллионы туристов.

BBC News пишет, что Министерство внутренних дел Франции подтвердило "серьезные инциденты в сфере общественной безопасности" в городе и призвало жителей не покидать свои дома.

Также местный журналист Бруно Пуссар написал в Twitter, что на его улице в центре города были слышны около десятка выстрелов, один-два сначала а потом целую очередь.

Издание Le Figaro сообщило, что злоумышленник, который стрелял в людей, скрылся.