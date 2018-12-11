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Стрельба в Страсбурге: 1 человек погиб, 10 ранены

Вторник, 11 декабря 2018, 21:18
ФОТО: Reuters

Вечером во вторник в центре Страсбурга (Франция) вследствие стрельбы 10 человек получили ранения и один человек погиб.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники во французских силах безопасности.

Издание уточняет, убийство произошло возле рождественской ярмарки в центре Страсбурга. Эта ярмарка ежегодно накануне новогодних праздников привлекает миллионы туристов.

BBC News пишет, что Министерство внутренних дел Франции подтвердило "серьезные инциденты в сфере общественной безопасности" в городе и призвало жителей не покидать свои дома.

Также местный журналист Бруно Пуссар написал в Twitter, что на его улице в центре города были слышны около десятка выстрелов, один-два сначала а потом целую очередь.

Издание Le Figaro сообщило, что злоумышленник, который стрелял в людей, скрылся.

 
фото: AFP

Темы: Францияубийствотеракт
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