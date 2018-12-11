Вечером во вторник в центре Страсбурга (Франция) вследствие стрельбы три человека получили ранения и один человек погиб.

Об убитом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники во французских силах безопасности.

Издание уточняет, убийство произошло возле рождественской ярмарки в центре Страсбурга. Эта ярмарка ежегодно накануне новогодних праздников привлекает миллионы туристов.

BBC News пишет о как минимум 6 раненых.

Министерство внутренних дел Франции подтвердило "серьезные инциденты в сфере общественной безопасности" в городе и призвало жителей не покидать свои дома.

Также местный журналист Бруно Пуссар написал в Twitter, что на его улице в центре города были слышны около десятка выстрелов, один-два сначала а потом целую очередь.