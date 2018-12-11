"Синдром Насирова": Вакарчук поставил диагноз государственной системе

Музыкант Святослав Вакарчук считает, что в Украине действует старая система власти, которая отравляет страну и делает ее самой бедной в Европе.

Об этом он написал в Twitter.

"Синдром Насирова" - признак токсичности старой системы. Она отравляет нас год за годом, и уже сделала самой бедной страной Европы. Эта система никогда не изменит сама себя, чтобы ни рассказывали ее основатели, готовясь к очередным выборам", - зазанчив Вакарчук.

Он заверил, что его волнует судьба страны и предупредил: "Если мы не уничтожим ее (систему- ред) - она ​​уничтожит нас".

"И да, перед внешним врагом нужно объединяться ради победы", - добавил он.

#СиндромНасірова - ознака токсичності Старої Системи. Вона отруює нас рік за роком, і вже зробила найбіднішою країною Європи. Ця система ніколи не змінить сама себе, щоб не розказували її засновники, готуючись до чергових виборів. Якщо ми не знищимо її-вона знищить нас. — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) December 11, 2018

11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и приказал выплатить ему компенсацию на сумму 184 тысячи гривен.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров уволил Насирова еще 31 января 2018 года.

Во вторник обнародовали результаты соцопроса, согласно которому, если бы выборы президента Украины проходили в ноябре-декабре и респонденты выбирали из 37 кандидатов, то среди тех, кто определился, 2,1% отдали бы свои голоса за Святослава Вакарчука.