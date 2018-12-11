"Синдром Насирова": Вакарчук поставил диагноз государственной системе

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Вторник, 11 декабря 2018, 23:40

Музыкант Святослав Вакарчук считает, что в Украине действует старая система власти, которая отравляет страну и делает ее самой бедной в Европе.

Об этом он написал в Twitter.

"Синдром Насирова" - признак токсичности старой системы. Она отравляет нас год за годом, и уже сделала самой бедной страной Европы. Эта система никогда не изменит сама себя, чтобы ни рассказывали ее основатели, готовясь к очередным выборам", - зазанчив Вакарчук.

Он заверил, что его волнует судьба страны и предупредил: "Если мы не уничтожим ее (систему- ред) - она ​​уничтожит нас".

 "И да, перед внешним врагом нужно объединяться ради победы", - добавил он.

11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и приказал выплатить ему компенсацию на сумму 184 тысячи гривен.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров уволил Насирова еще 31 января 2018 года.

Во вторник обнародовали результаты соцопроса, согласно которому, если бы выборы президента Украины проходили в ноябре-декабре и респонденты выбирали из 37 кандидатов, то среди тех, кто определился, 2,1% отдали бы свои голоса за Святослава Вакарчука.

Украинская правда

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Темы: Вакарчук Насиров Украина суд
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