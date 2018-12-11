Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Синдром Насирова": Вакарчук поставил диагноз государственной системе

Вторник, 11 декабря 2018, 22:40
Синдром Насирова: Вакарчук поставил диагноз государственной системе

Музыкант Святослав Вакарчук считает, что в Украине действует старая система власти, которая отравляет страну и делает ее самой бедной в Европе.

Об этом он написал в Twitter.

"Синдром Насирова" - признак токсичности старой системы. Она отравляет нас год за годом, и уже сделала самой бедной страной Европы. Эта система никогда не изменит сама себя, чтобы ни рассказывали ее основатели, готовясь к очередным выборам", - зазанчив Вакарчук.

Он заверил, что его волнует судьба страны и предупредил: "Если мы не уничтожим ее (систему- ред) - она ​​уничтожит нас".

 "И да, перед внешним врагом нужно объединяться ради победы", - добавил он.

11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и приказал выплатить ему компенсацию на сумму 184 тысячи гривен.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров уволил Насирова еще 31 января 2018 года.

Во вторник обнародовали результаты соцопроса, согласно которому, если бы выборы президента Украины проходили в ноябре-декабре и респонденты выбирали из 37 кандидатов, то среди тех, кто определился, 2,1% отдали бы свои голоса за Святослава Вакарчука.

Украинская правда
Темы: ВакарчукНасировУкраинасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Вакарчук
"Океан Эльзы" посвятил песню защитникам Мариуполя
«Не быть воином сейчас невозможно»: Вакарчук рассказал Rolling Stone о мужестве украинцев
Святослав Вакарчук: Я перестал записывать обращение к россиянам, это уже не имеет смысла
Последние новости
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
Все новости...
Реклама: