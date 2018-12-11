Суд восстановил Насирова на посту главы ДФС

17839 просмотров
Вторник, 11 декабря 2018, 16:29

Окружной административный суд Киева 11 декабря восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Насирова Любомир Дроздовский.

"В судебном заседании была объявлена вступительная и резолютивную часть решения суда, которым удовлетворен иск, признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении", - сказал он.

"Восстановлено его (Насирова - ред.) в должности председателя Государственной фискальной службы Украины и взыскано компенсацию за время вынужденного прогула. Решение в части восстановления подлежит немедленному исполнению", - добавил Дроздовский.

По его словам, решение о возобновлении Насирова в должности может быть обжаловано.

Как известно, 31 января 2018 Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

В ночь на 8 марта 2017 Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен, а 16 марта жена Насирова внесла за него залог.

Его оставили с электронным браслетом, без загранпаспортов и с запретом покидать Киевскую область без разрешения.

Насиров заявил, что это было направлено на препятствование его политической деятельности, и что "политические оппоненты" испугались его "реальной борьбы с коррупцией и изменений в системе ДФС".

28 сентября 2018 суд отменил обязанность носить электронное средство контроля для Насирова.

Следствие считает, что Насиров течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Сейчас досудебное следствие уже завершено.

Сейчас прокуроры зачитывают обвинительный акт, который состоит из 774 страниц.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Насиров суд
powered by lun.ua
По теме
Экономические новости дня: о Kyiv Boryspil Express, рассрочках Насирова и "сахарном кризисе" 30 ноября 2018, 23:43
Насиров раздал налоговых рассрочек на 18 миллиардов. Больше всего - Ахметову 30 ноября 2018, 10:48
Суд вернул загранпаспорт бывшему подчиненному Насирова 20 ноября 2018, 16:29
Все новости
Главные новости
Суд восстановил Насирова на посту главы ДФС
В Украине ликвидируют дочку российского банка
ЕС перечислил Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи
Объявлен "Человека года" по версии журнала Time
Все новости
здоровье

Что будет, если сидеть "нога на ногу"

психология

Три критических признака эмоционального выгорания

Поиск по сайту
Архив
Весь архів