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В Страсбурге возросло число погибших, полиция говорит о террористическом следе

Вторник, 11 декабря 2018, 22:57

Стрельба в центре Страсбурга могла иметь террористические мотивы, считает полиция.

Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на данные, предоставленные полицейскими.

Одновременно поступило сообщение, что число погибших возросло до двух человек – об этом заявила префектура департамента Нижний Рейн (Эльзас) в официальном коммюнике. Сообщается также об увеличении количества раненых до 11 человек, 7 из которых получили серьезные ранения.

Пока неизвестно, идет ли речь об одной, или о нескольких точек нападения, однако известно, что стрелявший до сих пор не задержан.

Источники в полиции отмечают, что рассматривается версия террористической подоплеки нападения. Европейский парламент, заседание которого проходило в Страсбурге, принял решение прекратить работу, допуск в здание закрыт.

В то же время, в сообщениях не уточняется, есть ли у полиции уверенность в террористической подоплеке нападения, или это лишь одна из версий.

Как сообщалось, вечером во вторник в центре Страсбурга во Франции произошла стрельба.

Европейская правда

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Темы: терроризмФранцияубийство
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