Лига Чемпионов: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" проходят в 1/8 финала, "Интер" и "Наполи" выбывают

После матчей заключительного 6 тура группового турнира Лиги Чемпионов с вторника, 11 декабря, официально определились первые восемь участников 1/8 финала турнира.

В группе А бельгийский "Брюгге" сыграл вничью 0:0 с испанским "Атлетико", а дортмундская "Боруссия" на выезде победила французский "Монако" со счетом 2:0. В плей-офф турнира вышли "Атлетико" и "Боруссия", а "Брюгге" продолжит выступления в Лиге Европы.

В группе В "Барселона" полурезервным составом со счетом 1:1 сыграла вничью с лондонским "Тоттенхэмом", а в другом поединке "Интер" сыграл вничью с ПСВ из Нидерландов. К "Барселоне", которая выиграла первое место в группе еще раньше, в плей-офф Лиги Чемпионов присоединится "Тоттенхэм", который за счет личных встреч обошел команду из Милана.

В группе С ПСЖ на выезде переиграл "Црвену Звезду" со счетом 4:1 и занял первое место в группе. В другом матче "Ливерпуль" со счетом 1:0 победил "Наполи" и вырвал у итальянцев путевку в плей-офф турнира.

В группе D "Порту" на выезде со счетом 3: 2 переиграл турецкий "Галатасарай". В другом матче "Шальке" со счетом 1:0 победил московский "Локомотив".

Украинец Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе "Шальке" и отыграл весь матч. Из этой группы в плей-офф Лиги Чемпионов еще раньше вышли "Порту" и "Шальке", "Галатасарай" сыграет в Лиге Европы. "Локомотив" Юрия Семина покидает еврокубки.