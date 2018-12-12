WP: США планируют обвинить Китай в кибератаках и шпионаже

124 просмотра
Среда, 12 декабря 2018, 04:38

Администрация президента США Дональда Трампа намерена обвинить Китай в хакерских атаках и экономическом шпионаже.

Об этом сообщается в статье The Washington Post за 11 декабря.

"Высказываются подозрения, что китайские хакеры взламывали корпоративные и правительственные компьютеры. В администрации Трампа считают, что Китай пытается похитить секретную информацию США, в частности, передовые технологии", - пишет WP.

По информации издания, о санкциях, связанных с этими обвинениями, объявят на этой неделе. Ожидается, что несколько американских ведомств обнародуют свои данные по этому вопросу.

Перед этим вице-президент США Майк Пенс выступил с докладом о стратегической угрозе со стороны Китая, в котором обвинил Пекин в коммерческом и военном шпионаже. Китай отвергает обвинения США.

В конце октября сообщалось, что китайские шпионы - два офицера военной разведки Китая и шесть хакеров - пытались украсть секрет авиадвигателя в США.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Китай хакеры шпионаж
powered by lun.ua
По теме
Палата представителей Конгресса США приняла резолюции об Азовском море и "Северном потоке-2" 12 декабря 2018, 03:02
Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа 12 декабря 2018, 01:10
США готовят новые законы против энергетического сектора РФ 11 декабря 2018, 14:10
Все новости
Главные новости
Палата представителей Конгресса США приняла резолюции об Азовском море и "Северном потоке-2"
Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа
Стрельба в Страсбурге: 1 человек погиб, 10 ранены
Новости дня: восстановленный Насиров, полмиллиарда евро от ЕС, "Человек года" по версии Time
Все новости
исследование

Жирафы под угрозой вымирания

психология

7 неприятных привычек, которые разрушают вашу карьеру

Поиск по сайту
Архив
Весь архів