WP: США планируют обвинить Китай в кибератаках и шпионаже

Администрация президента США Дональда Трампа намерена обвинить Китай в хакерских атаках и экономическом шпионаже.

Об этом сообщается в статье The Washington Post за 11 декабря.

"Высказываются подозрения, что китайские хакеры взламывали корпоративные и правительственные компьютеры. В администрации Трампа считают, что Китай пытается похитить секретную информацию США, в частности, передовые технологии", - пишет WP.

По информации издания, о санкциях, связанных с этими обвинениями, объявят на этой неделе. Ожидается, что несколько американских ведомств обнародуют свои данные по этому вопросу.

Перед этим вице-президент США Майк Пенс выступил с докладом о стратегической угрозе со стороны Китая, в котором обвинил Пекин в коммерческом и военном шпионаже. Китай отвергает обвинения США.

В конце октября сообщалось, что китайские шпионы - два офицера военной разведки Китая и шесть хакеров - пытались украсть секрет авиадвигателя в США.