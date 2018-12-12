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WP: США планируют обвинить Китай в кибератаках и шпионаже

Среда, 12 декабря 2018, 03:38

Администрация президента США Дональда Трампа намерена обвинить Китай в хакерских атаках и экономическом шпионаже.

Об этом сообщается в статье The Washington Post за 11 декабря.

"Высказываются подозрения, что китайские хакеры взламывали корпоративные и правительственные компьютеры. В администрации Трампа считают, что Китай пытается похитить секретную информацию США, в частности, передовые технологии", - пишет WP.

По информации издания, о санкциях, связанных с этими обвинениями, объявят на этой неделе. Ожидается, что несколько американских ведомств обнародуют свои данные по этому вопросу.

Перед этим вице-президент США Майк Пенс выступил с докладом о стратегической угрозе со стороны Китая, в котором обвинил Пекин в коммерческом и военном шпионаже. Китай отвергает обвинения США.

В конце октября сообщалось, что китайские шпионы - два офицера военной разведки Китая и шесть хакеров - пытались украсть секрет авиадвигателя в США.

Темы: СШАКитайхакерышпионаж
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