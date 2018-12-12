После стрельбы в Страсбурге во Франции вводят экстренные меры против терроризма - глава МВД

Власти Франции приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности после стрельбы в Страсбурге.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, передает AFP.

"Правительство решило ввести в действие план по срочным действиям при терактах, который предусматривает усиленный контроль на границах, усилены меры безопасности на всех рождественских рынках во Франции, чтобы избежать риска аналогчних атак", - сказал Кастанер.

Глава МВД также сообщил, что погибли по меньшей мере 3 человека, еще 12 получили ранения. Личность нападавшего установлена.

Ранее мэр Страсбурга Роланд Ри сообщал о 4 погибших.

Как сообщает BFM TV со ссылкой на информацию из префектуры города, нападвшему 29 лет, он уроженец Страсбурга. Во вторник утром его должны были арестовать за убийство, но не застали дома.

Перед этим стало известно о 2 погибших. Полиция считает, что стрельба в центре Страсбурга могла иметь террористические мотивы.

Европейский парламент, заседание которого проходило в Страсбурге, принял решение прекратить работу, допуск в здание закрыт.

Как сообщалось ранее, стрельба произошла на улице Орфевр, в самом центре города, недалеко от кафедрального собора.