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ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 2 раненых

Среда, 12 декабря 2018, 06:16

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 2 украинских военных получили ранения. С начала текущих суток оккупанты 1 раз обстреляли н.п. Тарамчук, потерь среди бойцов ОС нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 12 декабря.

"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ОС неподалеку от населенного пункта Опытное на Донецком направлении", - подчеркнули в штабе.

Кроме этого, боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по н.п. Зайцево (на Горловском направлении), Марьинка, Красногоровка, Невельске, Новомихайловка, Славное, Северное - на Донецком направлении и по н.п. Чермалык на Мариупольском направлении.

"С начала текущих суток враг провел один обстрел населенного пункта Тарамчук на Донецком направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава ОС нет", - говорится в отчете.

По данным разведки, в течение 11 декабря, 1 боевик был уничтожен, еще 5 - ранены.

Темы: ООСбоевые действия
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