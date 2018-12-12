Боевики продолжают бить из тяжелого оружия по населенным пунктам на Донбассе

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Среда, 12 декабря 2018, 14:06

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии разграничения из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, которая ссылается на отчет мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отмечается, что беспилотник СММ среднего радиуса действия обнаружил семь новых воронок в земле и две пробоины в крышах двух жилых домов на восточной окраине Золотое-4, расположенном на северо-западе от Луганска.

По оценке наблюдателей миссии ОБСЕ, все воронки в земле возникли вследствие разрывов минометных мин калибра 82 мм.

Кроме того, этот же БПЛА зафиксировал 14 новых воронок в поле южнее хутора Вольный в Золотом-4, вызванных разрывами минометных мин калибра 82-мм и 120-мм.

Украинская сторона СЦКК в очередной раз подчеркнула, что осуждает обстрелы населенных пунктов, ведущиеся оккупационной администрацией и вооруженными формированиями РФ, которые ставят угрозу жизни и здоровью гражданского населения.

Боевики намеренно продолжают уничтожать жилые дома, инфраструктуру населенных пунктов, нарушая все нормы международного гуманитарного права.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ОРДЛО терроризм


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