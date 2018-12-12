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В ЕС хотят закрыть порты для российских судов – проект резолюции

Среда, 12 декабря 2018, 14:48

Европейский парламент готовится принять в среду резолюцию с призывом к странам-членам Евросоюза закрыть свои порты для российских судов, прибывающих из Азовского моря. 

Об этом говорится в одной из поправок к резолюции о состоянии имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, пишет "Укринформ".

Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море ", - говорится в поправке, которую внесла группа Европейской народной партии, а также докладчик по Украине депутат Михаэль Галер.

Европарламентарии также осуждают преднамеренный акт агрессии России против Украины, осуществленный 25 ноября во Керченском проливе, и требуют немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных.

Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине на регион Азовского моря.

Европейская правда

Темы: ЕСРосcияЧерное мореАзовское мореЕвропарламент
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