В ЕС хотят закрыть порты для российских судов – проект резолюции

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Среда, 12 декабря 2018, 15:48

Европейский парламент готовится принять в среду резолюцию с призывом к странам-членам Евросоюза закрыть свои порты для российских судов, прибывающих из Азовского моря. 

Об этом говорится в одной из поправок к резолюции о состоянии имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, пишет "Укринформ".

Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море ", - говорится в поправке, которую внесла группа Европейской народной партии, а также докладчик по Украине депутат Михаэль Галер.

Европарламентарии также осуждают преднамеренный акт агрессии России против Украины, осуществленный 25 ноября во Керченском проливе, и требуют немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных.

Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине на регион Азовского моря.

Европейская правда

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Темы: ЕС Росcия Черное море Азовское море Европарламент


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