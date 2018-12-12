Украинский моряк в СИЗО РФ добился отключения "Русского радио"

Россияне пытаются воздействовать на арестованных украинских моряков, обвиненных в нарушении границ РФ, подсылая неизвестных под видом адвокатов.

Об этом сообщает член команды защитников украинских военнопленных Мария Куракина, которая 12 декабря посетила в "Матросской тишине" раненого моряка Андрея Артеменко.

"К нему приходила вместе со следователем какая-то женщина, представившаяся адвокатом, не назвав свою фамилию. Заметила, что фамилия ее слишком сложная для восприятия", – пишет Куракина.

Она отмечает, что предупредила своего подзащитного, как действовать в подобных ситуациях.

Относительно состояния здоровья Артеменко, который вместе с еще двумя моряками Василием Сорокой и Андреем Эйдером был ранен при обстреле судна "Бердянск", авдокат отмечает следующее:

"Осколочные ранения в левую руку, пальцы, по телу, окалина при взрыве попала в глаза. Вроде видит, но зрение вызывает мои опасения. Возможна контузия. Сейчас, чувствует себя лучше".

По словам Куракиной, Артеменко, как подобает военному, держится бодро, подтянуто.

"Боевой дух на подъеме, интересуется новостями по делу. Андрей передает привет своим близким-родителям, невесте, просит передать, что все нормально, принимает назначенные тюремными медиками препараты. Ждет возвращения домой, к родным", – отмечает адвокат, резюмируя, что состояние его здоровья будет держать под контролем.

Другой адвокат – Александра Маркова – сообщает подробности о состоянии еще одного раненного украинского моряка Андрея Эйдера – самого молодого (18 лет) из военнопленных.

"Осколочное ранение ног, хромает... Приходит в себя, может передвигаться (и ему даже не нужны костыли, но хромает) и выглядит достаточно бодро, не теряет чувства юмора", – пишет Маркова.

Правда, по словам адвоката, у Эйдера с трудом сгибается колено и один осколок из ноги еще не извлечен, но держится он очень достойно и мужественно, с юмором.

Маркова также сообщает, что тюремщики заменили Эйдеру по его просьбе "Русское радио" на "Европу плюс".

"После предыдущих публикаций в СМИ по поводу радио Андрей шутит и надеется, что не испортил "Русскому радио" рейтинги", – пишет адвокат.

"Мы продолжаем работать и надеемся, что в скором времени станет меньше военных, вынужденных встречать Новый год вне своих семей", – резюмирует Маркова.