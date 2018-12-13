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Чиновник заповедника "Быковнянские могилы" допустил вырубку тысяч деревьев

Четверг, 13 декабря 2018, 17:12

Киевская прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы", который допустил вырубку почти 2 тысяч деревьев.

Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Указывается, что подозрение объявили начальнику отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения.

В частности, между заповедником и обществом был заключен договор на удаление зеленых насаждений, потерявших способность выполнять свои полезные, защитные, санитарно-гигиенические, эстетические функции, которые являются сухостойными и аварийно-опасными.

Чиновник должен был обеспечить выполнение работ, но не проконтролировал действия подрядчика, в результате чего вырубили 1802 неповрежденных деревьев.

Такие действия вызвали ущерб на сумму свыше 3,6 млн гривен.

Должностное лицо заповедника подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 367 УК Украины, то есть в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также в рамках расследования будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц общества, которая занималась вырубкой леса.

"Быковнянские могилы" - заповедник национального значения, наибольшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1941 годов.

В Быковнянском лесу находился объект специального назначения НКВД, где в 1930-1940 годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных.

Быковнянский лес стал местом упокоения для более 100 тысяч расстрелянных человек.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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