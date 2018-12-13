Снайпер боевиков застрелил бойца Объединенных сил

13432 просмотра
Четверг, 13 декабря 2018, 18:13

В течение суток на востоке Украины от вражеской пули снайпера погиб военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции ОС в Facebook.

По его информации, в течение текущих суток, 13 декабря, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применили запрещенное минскими соглашениями оружие.

"В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 82 мм позиции Объединенных сил близ поселка Гнутово, что на мариупольском направлении", - рассказывают в штабе.

Сообщается, что опорные пункты украинских войск попали под огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на донецком направлении - в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, а также в районе населенного пункта Лебединский - на мариупольском направлении.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - резюмировали в пресс-центре.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: убийство Донбасс ООС


powered by lun.ua
По теме
Суд отпустил под залог подозреваемого подростка, которого хотело "линчевать" село 12 декабря 2018, 21:16
В Страсбурге возросло число погибших, полиция говорит о террористическом следе 11 декабря 2018, 23:57
Стрельба в Страсбурге: 1 человек погиб, 10 ранены 11 декабря 2018, 22:18
Все новости
Главные новости
Новости дня: про томос, санкции против РФ, российскую шпионку Бутину
Собор КП поддержал на главу новой церкви ставленника Филарета — источники
У Фирташа объяснили, что доначисление в платежках за газ можно не оплачивать
Арестованная в США за шпионаж Бутина признала вину
Все новости
Медицина

Как уберечься от врачебной халатности, насилия и безразличия

Видео

10 роликов о безопасности велосипедистов на дороге

Поиск по сайту
Архив
Весь архів