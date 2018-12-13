Снайпер боевиков застрелил бойца Объединенных сил
В течение суток на востоке Украины от вражеской пули снайпера погиб военнослужащий Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции ОС в Facebook.
По его информации, в течение текущих суток, 13 декабря, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применили запрещенное минскими соглашениями оружие.
"В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 82 мм позиции Объединенных сил близ поселка Гнутово, что на мариупольском направлении", - рассказывают в штабе.
Сообщается, что опорные пункты украинских войск попали под огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на донецком направлении - в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, а также в районе населенного пункта Лебединский - на мариупольском направлении.
"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - резюмировали в пресс-центре.
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