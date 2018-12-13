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Снайпер боевиков застрелил бойца Объединенных сил

Четверг, 13 декабря 2018, 17:13
Снайпер боевиков застрелил бойца Объединенных сил

В течение суток на востоке Украины от вражеской пули снайпера погиб военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции ОС в Facebook.

По его информации, в течение текущих суток, 13 декабря, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применили запрещенное минскими соглашениями оружие.

"В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 82 мм позиции Объединенных сил близ поселка Гнутово, что на мариупольском направлении", - рассказывают в штабе.

Сообщается, что опорные пункты украинских войск попали под огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на донецком направлении - в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, а также в районе населенного пункта Лебединский - на мариупольском направлении.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - резюмировали в пресс-центре.

Украинская правда
Темы: убийствоДонбассООС
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