Российский "Интерфакс" со ссылкой на сообщение МВД Грузии заявил о задержании в Тбилиси семерых граждан Украины.

Согласно сообщению, задержание произошло на основании статьи 236 УК Грузии, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

"Среди задержанных - бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс" Лука Чхетия. По заявлению членов семьи Чхетия, он намеревался принять участие в воскресенье в Тбилиси в акции протеста бывшей партии власти "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили", - отмечается в сообщении.

В свою очередь в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили УП, что украинский консул проверяет информацию о возможном задержании в Грузии граждан Украины.

Ранее издание "Грузия Online" со ссылкой на "Рустави 2" сообщило о задержании пяти граждан Украины.

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О проведении акции оппозиции 2 декабря ранее заявил кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григол Вашадзе.

По его словам, это один из путей, чтобы власть "услышала голос общества". Вашадзе заявил, что у Грузии "нет президента, и 28 ноября в Грузии не проводились выборы". Также он заявил о массовых фактах фальсификации, давлении на избирателей, шантаже, принуждении и подкупе.

По итогам второго тура президентских выборов в Грузии победила Саломе Зурабишвили - кандидат от правящей партии "Грузинская мечта". За нее, по предварительным данным ЦИК, проголосовали 59,61% избирателей.