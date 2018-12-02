Грузинские СМИ со ссылкой на сообщение МВД Грузии заявили о задержании в Тбилиси семерых граждан Украины.

По сообщению издания "Грузия Online", расследование ведется по ч.3, 6 ст.236 УК Грузии о противоправном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц.

"Операция по задержанию была проведена на рассвете в отеле "Альянс" в Тбилиси. Среди задержанных - грузин Лука Чхетия, который воевал в Украине на Донбассе. По сообщению его семьи, Чхетия приехал в Грузию, чтобы присутствовать на акции объединенной оппозиции (партии "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент Грузии Саакашвили - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Чхетия в последние годы воевал в Украине, до этого дважды побывал в Афганистане с миротворческой миссией.

Задержание Чхетия его родственники связывают с политической расправой.

"Семья задержанного Чхетия не верит в обвинения и требует его освобождения в кратчайшие сроки. Сестра Луки Чхетия заявила Первому каналу, что арест ее брата является политической местью", - отмечает издание.

Члены семьи не исключают, что Луке Чхетия будут предъявлены дополнительные обвинения.

В свою очередь в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили УП, что украинский консул проверяет информацию о возможном задержании в Грузии граждан Украины.

Ранее издание "Грузия Online" со ссылкой на "Рустави 2" сообщило о задержании пяти граждан Украины.

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О проведении акции оппозиции 2 декабря ранее заявил кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григол Вашадзе.

По его словам, это один из путей, чтобы власть "услышала голос общества". Вашадзе заявил, что у Грузии "нет президента, и 28 ноября в Грузии не проводились выборы". Также он заявил о массовых фактах фальсификации, давлении на избирателей, шантаже, принуждении и подкупе.

По итогам второго тура президентских выборов в Грузии победила Саломе Зурабишвили - кандидат от правящей партии "Грузинская мечта". За нее, по предварительным данным ЦИК, проголосовали 59,61% избирателей.