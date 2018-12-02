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Порошенко наградил орденами двух митрополитов УПЦ МП

Воскресенье, 2 декабря 2018, 14:36
Порошенко наградил орденами двух митрополитов УПЦ МП

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденами князя Ярослава Мудрого IV степени двух митрополитов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Соответствующий указ главы государства от 1 декабря размещен на сайте президента.

Священники награждены по случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года.

В частности, ордена вручены Алексею Гладкому (Анатолию) - митрополиту Сарненскому и Полесскому, управляющему Сарненской епархией УПЦ (Ровенская область) и Дмитрию Дмитруку (Софронию) - митрополиту Черкасскому и Каневскому "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд".

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Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. 

29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви. Президент Петр Порошенко объявил, что на синоде Вселенского патриархата был одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

Дату объединительного собора единой Украинской православной церкви планируют озвучить на следующей неделе, сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко. 

Украинская правда

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Темы: церковьПорошенконаграды
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