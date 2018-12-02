Порошенко наградил орденами двух митрополитов УПЦ МП

2256 просмотров
Воскресенье, 2 декабря 2018, 15:36

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденами князя Ярослава Мудрого IV степени двух митрополитов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Соответствующий указ главы государства от 1 декабря размещен на сайте президента.

Священники награждены по случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года.

В частности, ордена вручены Алексею Гладкому (Анатолию) - митрополиту Сарненскому и Полесскому, управляющему Сарненской епархией УПЦ (Ровенская область) и Дмитрию Дмитруку (Софронию) - митрополиту Черкасскому и Каневскому "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд".

Читайте также:

Праздник близится. Когда в Украине появится самостоятельная Церковь

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. 

29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви. Президент Петр Порошенко объявил, что на синоде Вселенского патриархата был одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

Дату объединительного собора единой Украинской православной церкви планируют озвучить на следующей неделе, сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко. 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: церковь Порошенко награды
powered by lun.ua
По теме
УПЦ МП заявляет о массовом вызове священников в СБУ в Ровенской области 1 декабря 2018, 21:16
"Пальцы веером" РПЦ в Украине расставлять больше не будет - Порошенко 1 декабря 2018, 14:38
Дату объединительного собора УПЦ обещают назвать на следующей неделе 30 ноября 2018, 21:13
Все новости
Главные новости
Военное положение: Иностранным журналистам пояснили, как попасть в аннексированный Крым
Сборная Украины узнала соперников в отборе к Евро-2020
СМИ: В Тбилиси задержали 7 украинцев. Украина проверяет
В РФ рассказали о состоянии пленных украинских моряков
Все новости
социум

Война и мир. 24 коллажи, которые заставят вас остановиться и задуматься

Опыт

Безлюдный остров глазами украинца

Поиск по сайту
Архив
Весь архів