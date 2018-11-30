Дату объединительного собора УПЦ обещают назвать на следующей неделе

На следующей неделе станет известно, когда состоится объединительный собор единой Украинской православной церкви.

Об этом сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, пишет "Громадське".

"Я думаю, что мы узнаем об этом в начале, может, в середине следующей недели. Потому что мы ожидаем сообщения от Вселенского патриарха о предложенной дате. И тогда уже украинские епископы соберутся для того, чтобы выбрать предстоятеля (единой УПЦ - ред.)", - сказал он.

Павленко отметил, что объединительный собор точно пройдет в декабре. После этого, по его словам, останется один вопрос.

"Он символическй, он очень важный. Это вопрос, чтобы Вселенский патриарх возглавил службу в Константинополе, чтобы было совместное служение (с предстоятелем Украинской церкви - ред.). И после этого будет предоставлено томос", - резюмировал советник президента.

Вечером 29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви. Президент Петр Порошенко объявил, что на синоде Вселенского патриархата был одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

Как сообщалось, в Стамбуле 27 ноября началось заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором ожидалось определение даты проведения объединительного собора в Украине и обсуждение текста томоса.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.

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