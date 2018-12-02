МВД Грузии: задержаны 6 украинцев, при обысках найдено оружие

Министерство внутренних дел Грузии уточнило, что в воскресенье в Тбилиси были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"На основании оперативной информации Министерство внутренних дел провело специальную операцию 2 декабря этого года в гостиницах "Гуриас" и "Альянс" на улице Лихаури", - отметили в МВД страны.

Отмечается, что при обысках в гостиничных номерах обнаружены пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса Грузии ("Незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ").

В МВД сообщили, что граждане Украины прибыли в Грузию 27 ноября. Цели и задачи визита в страну выясняются.

"Министерство внутренних дел и Служба госбезопасности устанавливают, вовлечены ли задержанные граждане Украины и Грузии в политические процессы в стране", - отметили в ведомстве.

Ранее в МВД Грузии сообщали о 7 задержанных гражданах Украины.

Отмечалось, что среди задержанных - грузин Лука Чхетия, который воевал в Украине на Донбассе.

В свою очередь в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили УП, что украинский консул проверяет информацию о возможном задержании в Грузии граждан Украины.

Как сообщалось, в воскресенье в столице Грузии Тбилиси на проспекте Руставели прошла массовая акция протеста, организованная объединенной оппозицией, с требованием проведения досрочных парламентских выборов.