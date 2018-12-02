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Гройсман: "Северный поток-2" - форма войны РФ против Европы

Воскресенье, 2 декабря 2018, 21:50
Гройсман: Северный поток-2 - форма войны РФ против Европы

Премьер Владимир Гройсман считает, что российский проект газопровода "Северный поток-2" - это форма скрытой войны против Европы.

Об этом он заявил в интервью изданию "Die Welt", сообщает в воскресенье пресс-служба Кабмина.

""Северный поток-2" – это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, каково это - быть зависимым от России в энергетическом и политическом плане. По своему опыту мы знаем, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект, как геополитическое оружие России", - сказал Гройсман.

Он отметил, что сохранение Украиной статуса приоритетного транзитера газа имеет большое безопасностно-политическое значение для всей Европы.

"Мы предложили партнерам на Западе вместе управлять нашей газотранспортной системой. Способность ее составляет 140 млрд кубических метров. Наши газохранилища позволяют хранить запасы до 1000 дней. Это большой потенциал", - добавил Гройсман.

Строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Украинская правда
Темы: ГройсмангазРосcия
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