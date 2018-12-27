Разгонявший Майдан беркутовец руководит спецподразделением в новой полиции - СМИ

Командир киевского полка полиции особого назначения Руслан Цикалюк ранее служил в "Беркуте" и участвовал в разгоне участников Евромайдана.

Об этом говорится в расследовании "Громадського".

Ныне действующий полк особого назначения был создан на базе "Беркута", в котором Цикалюк служил до его ликвидации.

"Громадське" проанализировало видео и фото разгона протестующих в ночь на 30 ноября 2013 года. На них человек, похожий на нынешнего командира полка полиции особого назначения Руслана Цикалюка вместе с другими спецназовцами участвует в разгоне протеста.

Сам Цикалюк отрицает факт своего пребывания на месте разгона.

Журналисты обратились в компанию, которая занимается портретной экспертизой, и ее результаты свидетельствуют о том, что человек на изображениях - именно Руслан Цикалюк.

"По меньшей мере два правоохранителя, которые отказались называть свои имена, сообщили "Громадському", что Цикалюк был в ночь разгона на Майдане, или узнали его на видео", - говорится в материале.

Начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко попросили прокомментировать указанную информацию, однако он заявил, что это вопрос к следствию, а не к полиции.

"Он не привлечен к уголовной ответственности, он не отстранен от службы", - подчеркнул Крищенко.

Руслан Цикалюк, командир полка полиции особого назначения

В прокуратуре лишь сообщили, что Цикалюка допросили в качестве свидетеля по ряду уголовных производств в отношении преступлений против Майдана, других деталей ведомство не предоставило.

Журналисты также обратились за комментарием к министру внутренних дел Арсену Авакову, но глава МВД отказался давать комментарий относительно "Беркута", попросив охранников убрать журналистку, которая задавала ему вопросы.

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