В Минске подтвердили новогоднее перемирие на Донбассе

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Четверг, 27 декабря 2018, 23:09

Участники трехсторонней контактной группы в Минске подтверждают приверженность постоянному прекращению огня по случаю новогодних и рождественских праздников.

Об этом свидетельствует заявление специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдик и председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана, обнародованное на сайте миссии.

Указывается, что они "поздравили обновления сторонами обязательств по соблюдению режима прекращения огня по случаю новогодних и рождественских праздников", - говорится в сообщении.

"Посол Сайдик заявил, что возобновление обязательств, которое вступит в силу в 00:01 (по восточноевропейским времени) 29 декабря 2018, требует принятия сторонами конкретных мероприятий", - говорится в сообщении.

Апакан отметил, что возобновление обязательств по соблюдению режима прекращения огня четко призвано минимизировать угрозы для гражданского населения.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Донбасс ООС


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