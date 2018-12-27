Неизвестные напали на костел в Вене: пострадали 5 монахов

Двое неизвестных совершили нападение на костел в венском районе Флоридсдорф. По данным полиции пострадали 5 монахов.

Как сообщает oe24.at, нападение произошло в середине дня, когда церковная служба не проводилась.

В полиции заявили, что преступление не является терактом, ведь целью воров было ограбление.

Один из преступников напал на старшего монаха, другие попытались дать ему отпор, но злоумышленники связали их. Их было найдено через 3 часа.

Несмотря на то, что свидетели заявляют, что слышали звуки выстрелов, в полиции говорят, что преступники только угрожали огнестрельным оружием, однако ее не применяли.

Один из монахов отказался выполнять приказы - его сильно избили. В СМИ была информация о ранении монахов, однако впоследствии в полиции опровергли это.

Сейчас полиция Вены проводит перехват. Не исключено, что преступники скрываются неподалеку. Также известно, что один из них говорил с иностранным акцентом.

Европейская правда