Россияне Гребенщиков и Быков не смогут сыграть концерты в Украине

Российский певец и музыкант Борис Гребенщиков перенес декабрьские концерты "Аквариума" в Украине на неопределенный срок.

Также не сможет прочитать лекцию и выступить со стихами в Киеве российский поэт, публицист и критик Дмитрий Быков.

Об этом они написали в Facebook, хотя продажа билетов на их выступления еще открыта и об отмене концертов официально не объявлено.

30 ноября стало известно, что в связи с введением военного положения украинские пограничники не будут пропускать граждан России мужского пола в возрасте 16-60 лет за исключением случаев, когда те едут с "гуманитарной целью" и могут это доказать.

Борис Гребенщиков написал тем, кто хотел прийти на украинские концерты "Аквариума" в декабре 2018 года: "К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернёмся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь".

Борис Гребенщиков должен был выступить в Киеве 8 декабря, в Одессе 10 декабря, в Запорожье 13 декабря, в Днепре 14 декабря и в Харькове 17 декабря.

Mash цитировал PR-директора "Аквариума" Максима Ланде о том, что Борис Гребенщиков планировал отметить серией концертов свое 65-летие – но "участники коллектива попадают в возрастную группу".

Дмитрий Быков, который 15 декабря планировал лекцию и выступление в Киеве, описал ситуацию в поэтической форме:

"Увы мне, вольному повесе!

Забудь давнишнюю мечту:

Я не прочту стихов в Одессе

И лекций тоже не прочту.

В приморский град и Киев дивный

Зимою, как заведено,

Я ехал не за длинной гривной,

Но не допущен все равно…".

20 декабря Быкову исполнится 51 год.

Не известна судьба запланированного на 22 декабря киевского концерта Андрея Макаревича с джазовым проектом "Your 5", участники которого моложе 60 лет. Самому Макаревичу 11 декабря исполнится 65 лет.

Организатор встречи Grigorchyk RB на странице мероприятия написал: "Концерт будет. Все будет отлично".

Еще летом и Макаревич, и Гребенщиков, и Быков приезжали в Украину.

"Украинская правда" пытается получить комментарий от компаний Concert.ua и Karabas.com, продающих билеты, узнать общее количество отмененных концертов и что делать с билетами тем, кто планировал пойти на них.