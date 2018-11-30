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Украина не будет впускать россиян-мужчин 16-60 лет

Пятница, 30 ноября 2018, 08:35
Украина не будет впускать россиян-мужчин 16-60 лет
Пресс-служба президента

Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением.

Исключением будет осуществление гуманитарной миссии, как то прибытие на похороны, прозвучало на совещании по усилению обороноспособности Украины с участием президента.

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что его ведомство переведено в 1-й уровень боеготовности, граница охраняется по усиленному варианту, наряды на границе с Россией и аннексированным Крымом усилены.

"Ограничен въезд иностранцев – прежде всего, граждан Российской Федерации. Осуществляется непропуск граждан Российской Федерации в возрасте с 16 до 60 лет, лиц мужского пола", – заявил он.

"Что касается граждан Украины – никаких ограничений не существует", – уточнил Цигикал.

"В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы пропускаем", – добавил глава Пограничной службы.

Президент Петр Порошенко уточнил, является ли это "мерами, которые препятствуют Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил Российской Федерации, и не дают им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году". Цигикал утвердительно кивнул.

"То есть еще раз: мужской пол, 16-60 (лет), применяется ограничение, кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции", – подчеркнул Порошенко.

"И я бы ужесточил требования по регистрации в областях, в которых введено военное положение, для граждан Российской Федерации. Предложения прошу внести мне в течение 24 часов, на утверждение", – заявил президент.

 
Совещание по усилению обороноспособности Украины
twitter президента

Позже пресс-секретарь Пограничной службы Андрей Демченко уточнил, что "в каждом отдельном случае может приниматься отдельное исключительное решение" по результатам общения и проверки документов при прохождении границы.

Как известно, с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Военное положениеграницаРосcия
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