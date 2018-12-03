Два декабрьских концерта российской рок-группы "Аквариум" перенесены на июнь, концерт в Киеве вместо 8 декабря планируют на 8 июня 2019 года.

В случае отмены выступлений средства за приобретенные билеты вернут, сообщил "Украинской правде" маркетинг-директор Concert.ua Дмитрий Чинь.

"Действительно, ситуация не из простых. Мы переживаем за обоих клиентов: и организаторов, и зрителей", – отметил он.

"Сейчас 2 концерта "Аквариума" перенесены на июнь. (Билетов на концерты) Дмитрия Быкова у нас в продаже не было", – сообщил он.

Чинь пояснил, что в случае отмены деньги возвращаются клиентам, в случае переноса – билеты остаются действительными на новую дату.

В Concert.ua уточнили, что выступления театра "Квартет И", вероятнее всего, состоятся. По крайне мере организатор заверил в том, что концерты состоятся в утвержденные ранее даты.

Ранее российский певец Борис Гребенщиков написал, что декабрьские концерты "Аквариума" в Украине переносятся из-за "форс-мажора", вероятно, на июнь.

Организатор концерта в Киеве пояснил, что среди участников группы "Аквариум" только два человека старше 60 лет, поэтому в связи с ограничением права въезда на территорию Украины для граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет концерт переносится на 8 июня.

Российский поэт, публицист и критик Дмитрий Быков констатировал, что не сможет приехать в Киев 15 декабря. Его лекцию о Гарри Поттере для детей и родителей отменили, как и поэтический концерт.

Театральная премьера от "Квартета И" под названием "... в Бореньки чего-то нет" запланирована в Киеве на 15-16 декабря.

Кроме того, на 22 декабря в Киеве запланирован концерт Андрея Макаревича с джазовым проектом "Your 5".

В связи с введением военного положения Украинские пограничники не пропускают граждан России мужского пола в возрасте 16-60 лет за исключением случаев, когда те едут с "гуманитарной целью" и могут это доказать.

Согласно части 2 статьи 14-1 закона "О торгово-промышленных палатах в Украине", форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) является чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые делают объективно невыполнимыми обязательства, – угроза войны, вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта среди них.

По заключению эксперта, предоставленного Concert.ua, организатор мероприятия, в котором принимает участие гражданин Российской Федерации 16-60 лет, должен обратиться в торгово-промышленные палаты в Украине с просьбой выдать сертификат о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Этот документ даст организатору право в течение срока действия форс-мажорных обстоятельств избежать ответственности за невозврат клиентам денег.

То есть зрители не смогут упрекнуть организаторов за невыполнение договора (непроведение мероприятия), если его не отменили, а перенесли на другое время в связи с форс-мажором.

Если же мероприятие полностью отменят, то организатор должен вернуть средства клиенту