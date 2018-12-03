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Новые санкции против РФ: генпрокурор предлагает блокировать российские активы

Понедельник, 3 декабря 2018, 18:38
Новые санкции против РФ: генпрокурор предлагает блокировать российские активы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен направить письма президенту Украины Петру Порошенко и Совету национальной безопасности и обороны с предложением ввести санкции в отношении отдельных юридических и физических лиц РФ за вооруженную агрессию против кораблей ВМС ВСУ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".  

"Сегодня я направлю (я член СНБО) письмо президенту и секретарю СНБО с предложением учитывая акт вооруженной агрессии РФ против кораблей Украины. Считаю необходимым в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО вопрос о применении к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности в виде блокирования активов на территории Украины", - сказал Луценко в понедельник вечером.

По мнению генпрокурора, такое блокирование активов должно продолжаться до деоккупации украинских территорий.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

Темы: санкцииРосcиябоевые действияГенпрокуратура
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