Госдеп: У США есть несколько идей касательно агрессии РФ и освобождения пленных моряков

США и Европейские союзники в последнее время работали над выработкой ответа на недавние агрессивные действия РФ в Черном море и Керченском проливе.

Об этом во время брифинга в самолете по пути в Брюссель сообщил представитель Государственного департамента США.

"У нас есть некоторые идеи в Соединенных Штатах. Я думаю, что мы очень четко дали понять, что неприемлемо, что Россия сделала этот последний шаг, этот акт агрессии. В течение последних нескольких дней мы очень тесно координировали свои действия с европейскими союзниками как в формате НАТО, так и в формате ЕС, и сейчас мы сосредоточены на выработке ответа альянса, который включал бы правильную реакцию на то, что произошло в Керчи", - сказал он .

"Существует международный правовой аспект со свободой судоходства. И мы хотим, чтобы наши союзники проявили лидерство. Эта проблема гораздо ближе к их дому, чем к нашему. Есть много вещей, которые Соединенные Штаты сделали и будут продолжать делать для украинцев, но мы хотим убедиться, что мы выйдем на этой неделе с единой позицией, где мы работаем с союзниками, чтобы выработать комплексный ответ", - подчеркнули в Госдепартаменте.

Представитель госдепа напомнил, что США ожидают, что европейские страны будут делать больше для Украины и освобождения пленных украинских моряков.

It’s great to be back with my @StateDept team in #Brussels for @NATO #ForMin. Looking forward to meeting with our allies to discuss key challenges and opportunities for #NATO alliance. @USNATO @usembbrussels pic.twitter.com/bQ3P9DOr47