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Госдеп: У США есть несколько идей касательно агрессии РФ и освобождения пленных моряков

Вторник, 4 декабря 2018, 05:53
Госдеп: У США есть несколько идей касательно агрессии РФ и освобождения пленных моряков

США и Европейские союзники в последнее время работали над выработкой ответа на недавние агрессивные действия РФ в Черном море и Керченском проливе.

Об этом во время брифинга в самолете по пути в Брюссель сообщил представитель Государственного департамента США.

"У нас есть некоторые идеи в Соединенных Штатах. Я думаю, что мы очень четко дали понять, что неприемлемо, что Россия сделала этот последний шаг, этот акт агрессии. В течение последних нескольких дней мы очень тесно координировали свои действия с европейскими союзниками как в формате НАТО, так и в формате ЕС, и сейчас мы сосредоточены на выработке ответа альянса, который включал бы правильную реакцию на то, что произошло в Керчи", - сказал он .

"Существует международный правовой аспект со свободой судоходства. И мы хотим, чтобы наши союзники проявили лидерство. Эта проблема гораздо ближе к их дому, чем к нашему. Есть много вещей, которые Соединенные Штаты сделали и будут продолжать делать для украинцев, но мы хотим убедиться, что мы выйдем на этой неделе с единой позицией, где мы работаем с союзниками, чтобы выработать комплексный ответ", - подчеркнули в Госдепартаменте.

Представитель госдепа напомнил, что США ожидают, что европейские страны будут делать больше для Украины и освобождения пленных украинских моряков.

Ранее в Госдепе заявили, что США в связи с инцидентом в Черном море будут проводить дополнительные консультации с союзниками и надеются, что другие страны будут делать больше в ответ на российскую агрессию, например, откажутся от газопровода Северный поток-2.

Напомним, главы МИД стран-членов НАТО проведут встречу в Брюсселе 4-5 декабря. Министры стран-членов НАТО проведут также переговоры со своими коллегами из Украины и Грузии, которые страдают от российской агрессии.

Темы: СШАКерченский проливпленныеРосcияНАТО
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