За время усиленного контроля границы в связи с введением военного положения в 10 областях Украины пограничники не пропустили 600 граждан России, а РФ не пропустила несколько десятков граждан Украины.

"Нами не пропущено более 600 граждан Российской Федерации", – сказал глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в интервью UATV 3 декабря.

"Посещение граждан РФ с введением военного положения в стране уменьшилось где-то в три раза: если ранее въезжали в Украину где-то около 5 тысяч граждан Российской Федерации, то сегодня мы пропускаем 1300 за сутки", – уточнил он.

"Мы не говорим, что мы так огульно подходим к этой ситуации, всех разворачиваем… Работаем четко в рамках законодательства", – заявил Цигикал.

По его словам, сами цифры говорят об эффективности непропуска.

"Граждан, которые едут с дипломатическими паспортами, к заболевшим родственникам, на проведении соревнований или культурных мероприятий – если есть приглашение, эту категорию людей даже от 16-ти до 60-ти мы пропускаем", – сказал глава ГПСУ.

"Люди, которых мы не пропускаем – это, как правило, люди, которые не могут объяснить цель своего приезда в Украину; либо это люди, по которым уже есть запреты (на въезд – ред.), возможно посещали Крым ранее; либо это люди, которые имеют просроченные уже сроки пребывания на территории Украины – 90 плюс 90 (дней), они не могут находиться в этом году, с начала следующего года они могут по новой приезжать к нам", – заявил он.

Цигикал подтвердил, что иногда не пропускают и женщин: "Женщина тоже может быть завербована, может нести какую-то угрозу".

"Существует такое понятие, как "контроль второй линии" – мы осуществляем опрос, есть специальный опросник, с этими людьми работают. Если мы видим, что есть какая-то информация в отношении этого человека, этой женщины, она не может объяснить цель приезда – мы тоже не пропускаем. Но, как правило, это единицы", – уточнил он

По словам руководителя пограничников, в Украину пытаются въехать те люди, которые могут заниматься дестабилизацией внутри страны.

В перечень тех, кого пропускают, входят "представители дипломатических структур; представители, которые едут по служебным паспортам или по экономическим связям; представители, которые едут для проведения, возможно, соревнований…".

Цигикал также опроверг, что Россия не принимала ответных мер.

"В первые дни на совместно охраняемых границах с Российской Федерацией мы видели возврат наших людей без объяснения причин. Это были группы до 40-50 человек, которые не могли проехать. Не давали никаких документов о возврате", – сказал он.

"Если мы возвращаем человека, мы составляем определенный протокол, делаем отметку, что этот человек возвращается, даем ее на руки. Здесь никакого правового поля у них нет. Без объяснения возвращают наших граждан", – заявил Цигикал.

"Тоже в основном это мужчины. Сегодня (3 декабря) с утра было не пропущено около 40 человек – и только одна из них женщина, остальные мужчины", – отметил глава ГПСУ.

"Пользуясь случаем, хотел бы предупредить и порекомендовать гражданам Украины таки ограничить в этот период поездки в Российскую Федерацию. Иначе они могут быть подвержены действиям как специальных служб, так и возвращены обратно", – заявил он.