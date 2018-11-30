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В России ответили на запрет въезда в Украину мужчинам-россиянам

Пятница, 30 ноября 2018, 11:52
В России ответили на запрет въезда в Украину мужчинам-россиянам

Россия не будет отвечать зеркально на ограничение со стороны Украины на въезд в страну граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает российский "Интерфакс".

По ее словам, "если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве", то это может привести к помешательству, а то и к коллапсу.

Захарова считает, что "кульбиты", которые сейчас видны со стороны Киева, являются "следствием диких телодвижений руководства страны".

Ранее глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением.

Исключением будет осуществление гуманитарной миссии, как то прибытие на похороны.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины, которая подошла к Керченскому проливу.

Россияне захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из них, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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Темы: РосcияУкраинаВоенное положение
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