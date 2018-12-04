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На Донбассе погиб украинский боец

Вторник, 4 декабря 2018, 12:00

В зоне проведения боевых действий на Донбассе во вторник погиб украинский военный 1993 года рождения.

Об этом во вторник сообщает Минобороны.

"С грустью сообщаем, что с начала этого периода российская вооруженная агрессия унесла жизни еще одного Украинского героя, 1993 г.р.", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что один военный получил ранения.

"Начиная с полуночи, по состоянию на 12.00, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Указывается, что с 9:00 боевики вели обстрел из стрелкового оружия вблизи Новозвановки на Луганском направлении.

"Кроме этого, с 09.30 начались враждебные обстрелы на Донецком направлении. Оккупанты выпустили по несколько мин из минометов калибра 82 мм в районе Водного и Широкино. Также поблизости Водяного враг вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия", - сообщили в Минобороны.

Утром 4 декабря в Минобороны сообщили, что прошедшие сутки в районе проведения ООС оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в частности, зафиксировано и 4 случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойнаРосcия
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