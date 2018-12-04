Убийство полицейских в Княжичах: Подозреваемому дали руководящую должность

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Вторник, 4 декабря 2018, 13:07

Экс-начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята, подозреваемый в организации умышленного убийства полицейских в Княжичах и превышении служебных полномочий, возглавил полицию прифронтового города Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

Куряту официально назначили на эту должность 15 ноября.

"Учитывая, что Курята Л.Л. имеет значительный опыт работы, в том числе и на оперативных и руководящих должностях, в Национальной полиции принято решение о назначении его [...] на должность начальника Бахмутского отдела полиции", - говорится в ответе полиции на запрос расследовательского проекта.

Как сообщалось, Курята руководил спецоперацией 4 декабря 2016 года в Княжичах, где в результате перестрелки погибли пять правоохранителей.

В январе 2017 года Куряту уволили после служебного расследования.

В августе 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах, среди них и Куряту.

В сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева избрал Куряте меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Курята обжаловал свое увольнение, и в декабре 2017 года суд возобновил его в должности начальника уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киеве.

А в январе 2018 года суд отпустил Куряту из-под домашнего ареста.

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Темы: полиция убийство
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