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Дело Княжичей: Куряту отпустили из-под домашнего ареста

Вторник, 30 января 2018, 11:17

Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста начальника уголовного розыска ГУ Нацполиции Киева Леонида Куряту, подозреваемого в причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области.

Об этом говорится в постановлении суда.

Сообщается, что прокуроры просили суд продлить для Куряты домашний арест, поскольку срок меры пресечения в отношении него истек 26 января, а срок расследования продлен до 28 февраля.

В частности, прокуроры отметили, что подозреваемый имеет большой круг друзей среди действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, а "также обладая компрометирующими сведениями на лиц из преступной среды", может влиять на свидетелей и потерпевших с целью отказа их от показаний.

Также они добавляли, что поскольку ему грозит срок заключения от 15 лет до пожизненного заключения, он может подделать документы и скрываться от следствия.

В свою очередь адвокат Куряты исключил подобные риски и заявил, что  подозрение, которое ему было вручено - необоснованное.

Отмечается, что поскольку у Куряты на обеспечении четверо детей, двое из которых несовершеннолетние, а также имеется положительная характеристика с места работы, суд не удовлетворил ходатайство прокурора и отпустил его из-под домашнего ареста.

При этом суд обязал его носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Ранее сообщалось, что окружной административный Киева восстановил в должности начальника управления уголовного розыска столичной полиции Леонида курят в связи с отсутствием доказательств правомерности его увольнения.

В сентябре 2017 года Куряте, которому ранее предъявили подозрение по делу о стрельбе в Княжичах, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и электронный браслет.

В ноябре прошлого года Окружной административный суд Киева восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах, произошедшей ночью 4 декабря 2016 в селе Княжичи Броварского района.

Тогда, в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей: двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских - разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД.

Генпрокуратура вручила подозрения трем лицам, организовавшим и сделавшим возможным применение огнестрельного оружия в селе Княжичи Киевской области, где погибли 5 человек.

Украинская правда
Темы: судполицияпрокуратура
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