Луценко уверяет, что в Одессе приостановят все строительство

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Вторник, 4 декабря 2018, 15:34

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что все строительные работы в Одессе приостановят на месяц и проведут проверку разрешительных документов.

Об этом он сказал на брифинге в Одессе 4 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я сегодня попросил губернатора в рамках его полномочий и министра внутренних дел остановить все строительство, провести проверки документов, причем начать это буквально через неделю. Через неделю мы предложим алгоритм, и все застройщики должны показать свои документы. Начнем с Одессы, а затем дальше", - сказал Луценко.

Он добавил, что насилие на улицах связано, в частности, с незаконной деятельностью застройщиков.

"Нужно разобраться, почему вокруг строительства столько полууголовной и криминальной активности. Ответ очевиден: большинство застройщиков не имеют полного пакета документов и пользуются близостью к власти, чтобы получить кусок земли", - сказал генпрокурор.

Луценко также рассказал, что руководитель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев подвергается атакам после внедрения электронной системы разрешительной документации и ряда кадровых решений, и заверил, что будет защищать "тех, кто борется с коррупцией".

Ранее генпрокурор заявил, что причиной нападений на активистов в Одесской области является то, что активисты применяют силу для борьбы с нарушениями, в частности, с незаконными застройками.

Он также добавил, что знает имена всех, кто стоит за незаконным строительством, но не рассказал, принимал ли он какие-то меры для привлечения этих лиц к ответственности.

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Темы: Луценко Одесса строительство
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