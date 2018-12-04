Луценко рассказал, почему в Одессе нападают на активистов

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что причиной нападений на активистов в Одесской области является то, что активисты применяют силу для борьбы с нарушениями.

Об этом он сказал во время выездного заседания в Одессе 4 декабря.

"Проанализировав несколько десятков случаев (нападений на активистов – ред.) сотрудники ГПУ пришли к выводу, что основанной причиной этого насилия является непредусмотренное законом применение насилия разных людей – в том числе активистов – к различным ситуациям", - сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что никто "даже самый идеальный активист, не имеет права по своему усмотрению собирать группу с битами и нападать на, как он считает, незаконное строительство, лотерею или аптеку".

"С другой стороны было бы нечестно сказать, что у них есть прямой другой выход. Потому что когда обращаются в правоохранительные органы, в том числе Одесской области, то они очень редко находят поддержку в прекращении того или иного нарушения закона", - сказал он.

По словам Луценко, незаконное строительство в Одессе как велось, так и ведется.

"И тех, кто стоит за этим строительством, вы, уважаемые, знаете по именам. Я тоже. У общества просто лопнуло терпение – если вы их знаете, то почему не прекращаете? Поэтому они уже не обращаются ни в прокуратуру, ни в полицию, ни в другие структуры, а действуют самостоятельно", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что здесь срабатывает принцип бумеранга – когда насилие порождает еще большее насилие.

"Поэтому первое требование: остановить любые формы незаконного бизнеса, поскольку они являются главным источником насилия в отношении гражданских активистов", - сказал Луценко, напомнив, что в Одесской области есть незаконное строительство, и незаконный игорный бизнес, и продажа наркотиков в аптеках, и дерибан земли.

"Уголовные производства, которых множество в каждом из этих случаев, должны быть доведении до конца – до подозрения и суда", - подытожил генпрокурор.

Напомним, 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. В ходе столкновения он получил ножевое ранение.

Один из напавших убежал, был задержан полицией и отпущен, он проходит по делу как свидетель. Другой нападавший получил от Стерненко смертельный удар ножом.

Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное.

5 июня в Одессе двое неизвестных напали с ножом и ранили Виталия Устименко.

Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство.

7 июня Устименко сообщил, что ему дадут госохрану, но уже 14 августа стало известно, что активиста оставили без охраны.

Вечером 22 сентября в Одессе во дворе дома стреляли в Олега Михайлика – общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей".

В партии уверены, что к нападению может быть причастен мэр Одессы Геннадий Труханов, акции против деятельности которого проводил Михайлик.

Читайте также: "Урки". Как Одесса превращается в "криминальную республику"

"Это только начало. Насилие будет более жестоким – Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя"