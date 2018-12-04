Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко рассказал, почему в Одессе нападают на активистов

Вторник, 4 декабря 2018, 12:56

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что причиной нападений на активистов в Одесской области является то, что активисты применяют силу для борьбы с нарушениями.

Об этом он сказал во время выездного заседания в Одессе 4 декабря.

"Проанализировав несколько десятков случаев (нападений на активистов – ред.) сотрудники ГПУ пришли к выводу, что основанной причиной этого насилия является непредусмотренное законом применение насилия разных людей – в том числе активистов – к различным ситуациям", - сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что никто "даже самый идеальный активист, не имеет права по своему усмотрению собирать группу с битами и нападать на, как он считает, незаконное строительство, лотерею или аптеку".

"С другой стороны было бы нечестно сказать, что у них есть прямой другой выход. Потому что когда обращаются в правоохранительные органы, в том числе Одесской области, то они очень редко находят поддержку в прекращении того или иного нарушения закона", - сказал он.

По словам Луценко, незаконное строительство в Одессе как велось, так и ведется.

"И тех, кто стоит за этим строительством, вы, уважаемые, знаете по именам. Я тоже. У общества просто лопнуло терпение – если вы их знаете, то почему не прекращаете? Поэтому они уже не обращаются ни в прокуратуру, ни в полицию, ни в другие структуры, а действуют самостоятельно", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что здесь срабатывает принцип бумеранга – когда насилие порождает еще большее насилие.

"Поэтому первое требование: остановить любые формы незаконного бизнеса, поскольку они являются главным источником насилия в отношении гражданских активистов", - сказал Луценко, напомнив, что в Одесской области есть незаконное строительство, и незаконный игорный бизнес, и продажа наркотиков в аптеках, и дерибан земли.

"Уголовные производства, которых множество в каждом из этих случаев, должны быть доведении до конца – до подозрения и суда", - подытожил генпрокурор.

Напомним, 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. В ходе столкновения он получил ножевое ранение.

Один из напавших убежал, был задержан полицией и отпущен, он проходит по делу как свидетель. Другой  нападавший получил от Стерненко смертельный удар ножом.

Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное

5 июня в Одессе двое неизвестных напали с ножом и ранили Виталия Устименко.

Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. 

7 июня Устименко сообщил, что ему дадут госохрану, но уже 14 августа стало известно, что активиста оставили без охраны.

Вечером 22 сентября в Одессе во дворе дома стреляли в Олега Михайлика – общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей". 

В партии уверены, что к нападению может быть причастен мэр Одессы Геннадий Труханов, акции против деятельности которого проводил Михайлик. 

Читайте также: "Урки". Как Одесса превращается в "криминальную республику"

 "Это только начало. Насилие будет более жестоким – Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя"

Ирина Балачук, УП
Темы: ЛуценкоОдессанападение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
Все новости...
Реклама: