Россия заблокировала обмен на Донбассе

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Вторник, 4 декабря 2018, 17:15

Российская сторона заблокировала обсуждение освобождения украинских военных и гражданских из оккупированных районов Донецкой и Луганской области к новогодним и рождественским праздникам.

Об этом по итогам заседания Трехсторонней контактной группы сообщила уполномоченная по мирному урегулированию конфликта в ОРДЛО Ирина Геращенко в Facebook.

"Мы передали конкретные списки и предложения в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождения наших военных и гражданских с ОРДЛО к новогодним и рождественским праздникам. Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря", - написала она.

Нардеп заявила, что Россия отказались от инициативы Украины и сорвала это предложение, поэтому сейчас этот вопрос заблокирован.

В то же время гуманитарная группа согласовала дату и место перемещения осужденных, не связанных с конфликтом на Донбассе.

"Эти люди совершили преступление, но они граждане Украины, и имеют право отбывать наказание на территории, контролируемой украинскими властями", - написала Геращенко.

Она отметила, что около 1000 осужденных стремятся сидеть в украинских тюрьмах, но пока договорились о перемещении более 60 из них.

По словам Геращенко, Россия также заблокировала обсуждение военной провокации на Азове, во время которой ФСБ РФ взяли в плен 24 украинских моряков.

Нардеп отметила, что Россия должна немедленно освободить моряков без всяких предпосылок и обменов.

В прошлом году 27 декабря украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Украинская правда

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Темы: Росcия ДНР ЛНР Минские соглашения ОРДЛО
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