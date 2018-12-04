Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В eBay обещают убрать с сайта товары с символикой "ДНР" и "ЛНР"

Вторник, 4 декабря 2018, 22:47

Компания eBay пообещала снять со своего сайта товары с символикой террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"По результатам обращения посла Украины в США Валерия Чалого к руководству компании eBay Inc. с призывом снять с сайта ebay.com товары с символикой террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", посольство получило официальный ответ, в котором четко указано, что компания осуществит необходимые меры и уберет со своего веб-сайта упомянутую продукцию, поскольку эти две организации включены в санкционные списки США и ЕС, а деньги, полученные от продажи указанных товаров, могут быть использованы для их финансовой поддержки", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что ожидают соответствующих шагов от Amazon Inc.

В ноябре посольство Украины в США обратилось к Amazon и eBay с призывом снять с сайтов товары с символикой террористических группировок.

Как сообщалось, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала присоединиться к флешмобу против всемирно известного интернет-магазина Amazon.com, на платформе которого продаются товары с символикой террористической организации "ДНР".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: интернетСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
интернет
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
В России по требованию властей создали программы для слежки за пользователями мессенджеров − NYT
На Петербургом форуме будут глушить связь, чтобы уберечь Путина
Последние новости
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
Все новости...
Реклама: