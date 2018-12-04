В eBay обещают убрать с сайта товары с символикой "ДНР" и "ЛНР"

Компания eBay пообещала снять со своего сайта товары с символикой террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"По результатам обращения посла Украины в США Валерия Чалого к руководству компании eBay Inc. с призывом снять с сайта ebay.com товары с символикой террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", посольство получило официальный ответ, в котором четко указано, что компания осуществит необходимые меры и уберет со своего веб-сайта упомянутую продукцию, поскольку эти две организации включены в санкционные списки США и ЕС, а деньги, полученные от продажи указанных товаров, могут быть использованы для их финансовой поддержки", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что ожидают соответствующих шагов от Amazon Inc.

В ноябре посольство Украины в США обратилось к Amazon и eBay с призывом снять с сайтов товары с символикой террористических группировок.

Как сообщалось, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала присоединиться к флешмобу против всемирно известного интернет-магазина Amazon.com, на платформе которого продаются товары с символикой террористической организации "ДНР".