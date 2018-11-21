Посольство Украины в США обратилось к Amazon с призывом снять товары с символикой "ДНР"

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Среда, 21 ноября 2018, 07:20

Посольство Украины в США обратилось к основателю всемирно известного интернет-магазина Amazon.com Джеффа Безоса "с настойчивым призывом" снять с сайта товары с символикой "ДНР".

Об этом сообщает Посольство Украины в США на странице в Facebook.

"Мы обращаемся в связи с тем, что внимание посольства и украинского общества привлекло то, что на сайте Amazon.com продаются товары с символикой так называемой Донецкой Национальной Республики", - говорится в обращении.

"Мы убеждены, что продажа товаров с символикой "ДНР" - террористической организации, против агрессивного поведения которой выступает международное сообщество и США в частности, не несет никаких посылов к миру и уважения к человеческой жизни, а поддерживает пропаганду РФ против территориальной целостности Украины" , - подчеркнули в посольстве.

"Я убежден, что снятие указанных товаров с сайта Amazon.com восстановит высокую репутацию интернет-магазина, признанного потребителями по всему миру, в том числе миллионами украинцев", - заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

Кроме этого, посольство обратилось к руководству компании eBay Inc. "относительно принятия аналогичных мер" в отношении продукции с символикой так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщалось, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала присоединиться к флешмобу против всемирно известного интернет-магазина Amazon.com, на платформе которого продаются товары с символикой террористической организации "ДНР".

Украинская правда
Темы: МИД интернет торговля ДНР США
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