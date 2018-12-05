Порошенко назвал дату объединительного собора украинских церквей

15 декабря состоится объединительный собор об украинской автокефалии.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве.

"Я рад обнародовать дату объединительного собора, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви в Украине. Этот собор утвердит ее устав – нашей новой церкви. Этот собор изберет предстоятеля", – сказал он.

"Собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром православной украинской религиозной жизни", – сообщил Порошенко.

"Его всесвятость Варфоломей проинформировал меня, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархам Украинской православной церкви Московского патриархата – с приглашением принять участие в этом чрезвычайно важном историческом событии", – добавил президент.

Он также сказал, что "1300 лет назад мы крестились..., 332 года назад Москва аннексировала Киевскую метрополию, 100 лет назад власти Украинской народной республики впервые поставили на повестку дня вопрос об автокефалии, но в то время не удержали государственность" – и 27 лет назад возобновилась борьба украинцев за церковь.

"4,5 года назад мы активизировали диалог со вселенским патриархом – и имеем теперь три фундаментальных решения", – сказал Порошенко.

"Во-первых, вселенский патриарх и Синод отвергли претензии Русской православной церкви на Украину как якобы каноническую территорию РПЦ. Второе: они приняли и подтвердили решение предоставить автокефалию Православной церкви Украины. И в-третьих, они подготовили томос", – уточнил он.

"Теперь колоссальная ответственность ложится на иерархов украинских церквей – для того, чтобы в мире и согласии, в духе христианской любви, в духе патриотизма провести Собор, выбрать предстоятеля, который поедет в Константинополь и получит томос", – сказал также Порошенко.