В 10 ОБЛАСТЯХ ВВОДЯТ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения с 28 ноября.

За соответствующий законопроект проголосовали 276 депутатов.

Во время выступления в Раде президент сообщил, что частично изменил свой указ. Он предложил ввести военное положиние не по всей территории Украины, а только в отдельных областях.

Речь идет об областях, расположенные вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

В соответствии с указом президента, военное положение вводится с 9 часов 28 ноября.

Оно продлится 30 дней, то есть до 27 декабря.

В то же время, президент подчеркнул, что ограничивать права граждан власть будет только в случае наземной российской военной агрессии.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что решил изменить свой указ о введении военного положения, сократив его срок с 60 до 30 дней.

Кроме того, президент заверил, что у него нет цели перенести выборы, и сообщил, что собирается внести в парламент проект решения о дате выборов – 31 марта 2019 года.

По процедуре, предложение ввести военное положение президенту подала Совет нацбезопасности и обороны.

Такое решение было принято из-за атаки России в Черном море, которая завершилась захватом 3 украинских кораблей и 23 моряков.

Решение СНБО содержит 12 пунктов из них последний – Тайно.

Президент подписал указ, который передал на утверждение парламента. Его обнародовали за час до начала заседания Верховной Рады.

Государственным органам предоставляются поручения по:

- введению в действие плана внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине;

- обеспечению поставки Вооруженным Силам Украины, другим военным формированием материально-технических ресурсов и имущества, оказание услуг и их финансирования в объемах, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач в особый период;

- приведению в готовность к выполнению задач по назначению в период с введением степени полной готовности определенных объектов единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем;

- образованию советов обороны и обеспечению содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мер правового режима военного положения.

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал введение военного положения.

О том, что именно означает введение военного положения, читайте в материале УП "Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"

25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека.

По данным разведки, состояние здоровья раненых военнослужащих удовлетворительное. Трое из них прооперированы и находятся в Керченской городской больнице №1 им. М.И. Пирогова.

По данным ВМС Украины, русские захватили в Керченском проливе три украинских корабля и ранили 6 украинских военнослужащих.

В то же время, россияне говорят, что "получили легкие ранения" трое украинских военных, они якобы находятся в стабильном состоянии.

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