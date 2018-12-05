Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновники провели инвентаризацию святынь в Почаевской лавре

Среда, 5 декабря 2018, 18:44
Чиновники провели инвентаризацию святынь в Почаевской лавре

Комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника в среду провела ревизию в Свято-Успенской Почаевской лавре.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Проверку осуществляли в Успенском соборе, Троицком соборе, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и надвратном корпусе.

"5 декабря Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник проверил наличие экспонатов, согласно реестру 60-х годов, на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры ... В результате проверки все святыни оказались на месте", - говорится в сообщении УПЦ МП.

Однако официального подтверждения о таких результатах проверки от Минкульта и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника пока нет.

Церковники сообщают, что проверка наличия зарегистрированных экспонатов комиссия заповедника провела согласно описанию советского периода.

28 ноября Кабмин вернул Почаевскую лавру Кременецко-Почаевскому заповеднику.

Комиссия Министерства юстиции 23 ноября по жалобе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьТернопольская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
Все новости...
Реклама: