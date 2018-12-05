Чиновники провели инвентаризацию святынь в Почаевской лавре

Комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника в среду провела ревизию в Свято-Успенской Почаевской лавре.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Проверку осуществляли в Успенском соборе, Троицком соборе, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и надвратном корпусе.

"5 декабря Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник проверил наличие экспонатов, согласно реестру 60-х годов, на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры ... В результате проверки все святыни оказались на месте", - говорится в сообщении УПЦ МП.

Однако официального подтверждения о таких результатах проверки от Минкульта и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника пока нет.

Церковники сообщают, что проверка наличия зарегистрированных экспонатов комиссия заповедника провела согласно описанию советского периода.

28 ноября Кабмин вернул Почаевскую лавру Кременецко-Почаевскому заповеднику.

Комиссия Министерства юстиции 23 ноября по жалобе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.