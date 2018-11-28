Кабмин вернул Почаевскую лавру Кременецко-Почаевскому заповеднику

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Среда, 28 ноября 2018, 14:39

Кабинет министров Украины отменил решение об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Кабмин отменил распоряжение от 17 июля 2003 года №438 "Об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры" (г.Почаев Тернопольской области).

Сообщается, что этим документом в 2003 году из состава заповедника были исключены: Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольня и надвратный корпус.

Ранее комиссия Министерства юстиции по жалобе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.

Как писал "5 Канал" 13 ноября, сооружения Почаевской лавры, которые находятся в государственной собственности, передали в аренду Московскому патриархату до 2052 года решением регистратора. Два больших собора, монастырские кельи, архиерейский дом - в общей сложности шесть сооружений лавры, площадью более 7 тысяч квадратных метров.

В 2003 году, во времена премьерства Виктора Януковича, сооружения Почаевской лавры изъяли из состава Кременецко-Почаевского заповедника. И только в 2018 году Министерство культуры поручило государственному заповеднику их вернуть. Заповедник первым обратился к регистратору с претензией на сооружения Лавры, но святыни достались Московскому патриархату.

В связи с этим представитель Министерства культуры, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерство юстиции незаконные действия государственного регистратора.

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Темы: Кабинет министров
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