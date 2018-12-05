УАПЦ не будет выдвигать своего кандидата на главу новой церкви

Кандидатура на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви от Украинской автокефальной православной Церкви подаваться не будет.

Об этом в эфире "Громадського" рассказал архиепископ Харьковский и Хотинский УАПЦ владыка Герман.

"По идее, каждый епископ может стать предстоятелем (единой поместной церкви - ред). Никто из епископов (УАПЦ - ред), начиная с предстоятеля нашей церкви, не собирается выставлять свою кандидатуру. Но я готов голосовать за другого кандидата", - сказал владыка Герман.

По его словам, сейчас ни он, ни другие епископы еще не получили от Вселенского патриархата приглашение на объединительный собор, на котором будут избирать главу поместной церкви.

Утром 5 декабря президент Петр Порошенко заявил, что 15 декабря состоится объединительный собор по украинской автокефалии.