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Оккупанты снова отправили политзаключенного Панова из Крыма в РФ – адвокат

Четверг, 6 декабря 2018, 12:01

Гражданина Украины Евгения Панова, осужденного к восьми годам колонии строгого режима по делу "украинских диверсантов", этапировали из оккупированного Крыма в Россию.

Об этом сообщает адвокат Ольга Динзе.

В частности, в ответ на сообщение активистов о том, что Панову принесли передачу в СИЗО Сиферополя, она написала:

"Спасибо за передачу! Он ее получил, но съесть не успеет. Утром поехал по этапу почему-то опять в Краснодар".

Накануне родственники осужденного Панова сообщили, что он был этапирован в СИЗО Симферополя.

"На данный момент неизвестно, с какими процессуальными действиями связано перемещение Панова. У родственников и адвоката украинца пока нет возможности с ним связаться, поскольку он находится на карантине", - говорилось в сообщении.

25 октября Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Евгению Панову, осужденному к восьми годам колонии строгого режима якобы за подготовку диверсий в оккупированном Крыму.

ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов".

Российские спецслужбы утверждают, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.

Темы: политзаключенные
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