Оккупанты снова отправили политзаключенного Панова из Крыма в РФ – адвокат
Гражданина Украины Евгения Панова, осужденного к восьми годам колонии строгого режима по делу "украинских диверсантов", этапировали из оккупированного Крыма в Россию.
Об этом сообщает адвокат Ольга Динзе.
В частности, в ответ на сообщение активистов о том, что Панову принесли передачу в СИЗО Сиферополя, она написала:
"Спасибо за передачу! Он ее получил, но съесть не успеет. Утром поехал по этапу почему-то опять в Краснодар".
Накануне родственники осужденного Панова сообщили, что он был этапирован в СИЗО Симферополя.
"На данный момент неизвестно, с какими процессуальными действиями связано перемещение Панова. У родственников и адвоката украинца пока нет возможности с ним связаться, поскольку он находится на карантине", - говорилось в сообщении.
25 октября Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Евгению Панову, осужденному к восьми годам колонии строгого режима якобы за подготовку диверсий в оккупированном Крыму.
ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов".
Российские спецслужбы утверждают, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.
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