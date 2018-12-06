Лавров нашел новое препятствие для мира в Украине

5610 просмотров
Четверг, 6 декабря 2018, 13:37

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Киев вмешивается в дела церкви и создает новые препятствия для урегулирования "кризиса".

Об этом он заявил в четверг, выступая на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает российское информагентство ТАСС.

"Усилия по урегулированию украинского кризиса наталкиваются на все новые препятствия, включая грубое вмешательство государства в дела церкви, что лишь усугубляет и без того непростую внутриполитическую ситуацию, раскалывает общество", - сказал Лавров.

Как известно, 15 декабря состоится объединительный собор относительно украинской автокефалии.

29 ноября Синод Вселенского патриархата объявил, что подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.

Читайте так же: Праздник приближается. Когда в Украине появится самостоятельная Церковь

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия церковь Лавров
powered by lun.ua
По теме
Россия отправила в оккупированный Крым новый ракетный корабль 6 декабря 2018, 13:41
В России в 2,5 раза увеличилось количество обеспокоенных изоляцией страны 6 декабря 2018, 13:37
"Ядерная опция" и блокада на море: в США рассказали о рычагах сдерживания РФ 6 декабря 2018, 11:42
Все новости
Главные новости
Рада поддержала прекращение "дружбы" с Россией
"Что-то делаем не так": в 2019 году ОБСЕ сфокусируется на агрессии РФ
Появилось видео убийства полицейским напавшего в Харькове
Продукты в Украине будут маркировать по-новому
Все новости
флешмоб

#MeToo заставляет менять правила делового поведения

исследование

Красное мясо, колбаса, сосиски: польза или вред?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів