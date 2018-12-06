Лавров нашел новое препятствие для мира в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Киев вмешивается в дела церкви и создает новые препятствия для урегулирования "кризиса".

Об этом он заявил в четверг, выступая на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает российское информагентство ТАСС.

"Усилия по урегулированию украинского кризиса наталкиваются на все новые препятствия, включая грубое вмешательство государства в дела церкви, что лишь усугубляет и без того непростую внутриполитическую ситуацию, раскалывает общество", - сказал Лавров.

Как известно, 15 декабря состоится объединительный собор относительно украинской автокефалии.

29 ноября Синод Вселенского патриархата объявил, что подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.

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