Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров нашел новое препятствие для мира в Украине

Четверг, 6 декабря 2018, 12:37

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Киев вмешивается в дела церкви и создает новые препятствия для урегулирования "кризиса".

Об этом он заявил в четверг, выступая на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает российское информагентство ТАСС.

"Усилия по урегулированию украинского кризиса наталкиваются на все новые препятствия, включая грубое вмешательство государства в дела церкви, что лишь усугубляет и без того непростую внутриполитическую ситуацию, раскалывает общество", - сказал Лавров.

Как известно, 15 декабря состоится объединительный собор относительно украинской автокефалии.

29 ноября Синод Вселенского патриархата объявил, что подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.

Читайте так же: Праздник приближается. Когда в Украине появится самостоятельная Церковь

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияцерковьЛавров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Росcия
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: