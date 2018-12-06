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Украина начнет разминирование Донбасса: парламент одобрил закон

Четверг, 6 декабря 2018, 14:05

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о противоминной деятельности в Украине.

За соответствующий проект закона №9080-1 на заседании парламента в четверг проголосовали 242 народных депутата.

Документом определяется, кто и как может проводить разминирование территорий, какие должны быть требования к специалистам в этой сфере, лицензирование, источники финансирования противоминной деятельности и прочее.

Также в законе прописаны нормы, регулирующие вопросы гражданского контроля разминирования и международного сотрудничества.

Кроме того, предусматривается ответственность за нарушение законодательства в сфере противоминной деятельности.

Как сказал журналистам руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, закон был тщательно проработан как с общественными активистами, так и с экспертами в этом вопросе с учетом международного опыта.

"У нас есть проблемы с этим. Из-за России в Украине заминированы огромные территории на востоке страны. Хуже всего, что террористы минировали даже без карт полей. Сколько гражданских сейчас подрывается, сколько детей подрывается...", - сказал он.

Он пояснил, что документ позволяет Украине начать гуманитарное разминирование Донбасса.

По словам Герасимова, финансировать эту деятельность помогают международные организации и учреждения, а также есть существенная помощь от НАТО.

По данным нардепа Мустафы Найема, сейчас около 7000 кв. км. территории Донецкой и Луганской областей могут быть заминированы и опасны для жизни и передвижения.

"325000 взрывоопасных предметов уничтожили разные группы разминирования за все время войны, обследовав чуть меньше 4% (!) загрязненных территорий; 8000000000 (да, миллиардов!) гривен - столько, примерно, стоят все работы по разминированию", - заявил он.

По его словам, чтобы разминировать все потенциально опасные участки Украине может понадобиться от 10 до 15 лет.

Найем добавил, что сразу после подписания законопроекта начнется создание всей инфраструктуры национальной противоминной программы.

Ранее Министерство по временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц представило модель, демонстрирующую структуру будущей миротворческой миссии на востоке Украины.

Яна Миланова, УП
Темы: Верховная РадаДонбасс
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