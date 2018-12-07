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В "Укрзализныце" говорят, что проблем с продажей билетов больше нет

Пятница, 7 декабря 2018, 11:09

В ПАО "Укрзализныця" заявили, что системы продажи железнодорожных билетов работают в нормальном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что за два дня было продано более полумиллиона билетов.

"Как показывает статистика, 6 декабря пассажиры приобрели 281 тысячу билетов, против 347 тысяч - показатель 5 декабря", - говорится в сообщении.

Также в "Укразализныце" добавили, что для удовлетворения повышенного спроса в последние двое суток кассы киевского вокзала работали до 00:00 и онлайн-система продажи билетов работала в условиях высокой нагрузки.

Сообщается, что в этом году в праздничные дни железнодорожники планируют перевезти на 7% пассажиров больше, чем в прошлом году, для чего будет назначено не менее 30 дополнительных поездов.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что проверит, почему возникают проблемы по приобретению железнодорожных билетов.

Как сообщалось, с 4 декабря открылась продажа железнодорожных билетов на рождественско-новогодние праздники – и система сбоила из-за большого количества заходов на сайт, а на центральном вокзале Киева образовались большие очереди из-за невозможности получить билеты, приобретенные онлайн.

По состоянию на утро 7 декабря на даты после Нового года на популярные направления уже мало билетов – и как только открывается продажа, почти сразу доступны разве что неудобные для семей с детьми места.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця
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