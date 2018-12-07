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Гройсман пообещал проверить, что не так с продажей билетов на поезда

Пятница, 7 декабря 2018, 10:07

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что проверит, почему возникают проблемы с приобретением железнодорожных билетов.

Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде депутат Сергей Шахов от группы "Воля народа" пожаловался, что уже несколько дней есть проблема с сайтом, где можно приобрести билеты.

"На 20 декабря только будет он нормально работать... Не можем из Луганской области привезти 500 детей на праздники в Киев", – отметил нардеп.

Гройсман ответил: "Я, пока Вы задавали вопрос о покупке билетов, зашел на сайт – я не знаю, какой Вы сайт имели в виду, но ... Ну, вот есть электронный билет, например, из Рубежного Луганской области в Киев: купе эконом – 292,88 гривны и 166,20 гривен плацкарт. В электронном варианте я его нашел".

"Но я все равно посмотрю. Я знаю, что там были технические сбои – вроде бы на вчера все было исправлено", – добавил премьер.

Депутат Владислав Голуб позже также заявил: "Пусть вам покажут кадры, что вчера было на киевском вокзале".

"Ко мне также жители моего округа обращаются: билеты на западном направлении купить невозможно. Я думаю, что это определенный саботаж, когда в конце года, перед днем ​​Святого Николая, перед Рождеством очень многие люди пытаются уехать, посетить своих родных – просто не могут этого сделать  Я считаю, что это полный саботаж "Укрзализныци", – сказал он.

"Если бы мы были в какой-то западной стране, за такие вещи руководство "Укрзализныци" точно несло бы дисциплинарную, а то и кадровую ответственность. Пожалуйста, вмешайтесь", – добавил Голуб.

Гройсман согласился: "Это неприемлемо. Они объясняют это техническим сбоем Технический сбой может быть – и тут нет 100% -х предохранителей. Но нет никакого прощения, система должна работать достаточно стабильно".

С 4 декабря открылась продажа железнодорожных билетов на рождественско-новогодние праздники – и система сбоила из-за большого количества заходов на сайт, а на центральном вокзале Киева образовались большие очереди из-за невозможности получить билеты, приобретенные онлайн.

По состоянию на утро 7 декабря на даты после Нового года на популярные направления уже мало билетов – и как только открывается продажа, почти сразу доступны разве что неудобные для семей с детьми места.

Алена Рощенко, УП
Темы: УкрзализныцятранспортпразднованияГройсманВерховная Рада
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