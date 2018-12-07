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Порошенко утвердил госбюджет-2019

Пятница, 7 декабря 2018, 14:00
Порошенко утвердил госбюджет-2019

Президент Петр Порошенко подписал государственный бюджет на 2019 год.

Об этом он заявил, выступая на Всеукраинском деловом женском форуме.

"Я сейчас там подписал бюджет", – сказал Порошенко.

В Администрации президента "Украинской правде" подтвердили, что речь идет о государственном бюджете 2019 года.

В то же время, на сайте Верховной рады все еще указано, что проект закон передан на подпись президенту.

23 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2019 год.

5 декабря бюджет подписал глава Рады Андрей Парубий.

Главными статьями в нем будет финансирование пенсий и субсидий.

О бюджете на 2019 год читайте в материале Экономической Правды - Рассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет

Українська правда
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