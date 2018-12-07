Порошенко утвердил госбюджет-2019
Президент Петр Порошенко подписал государственный бюджет на 2019 год.
Об этом он заявил, выступая на Всеукраинском деловом женском форуме.
"Я сейчас там подписал бюджет", – сказал Порошенко.
В Администрации президента "Украинской правде" подтвердили, что речь идет о государственном бюджете 2019 года.
В то же время, на сайте Верховной рады все еще указано, что проект закон передан на подпись президенту.
23 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2019 год.
5 декабря бюджет подписал глава Рады Андрей Парубий.
Главными статьями в нем будет финансирование пенсий и субсидий.
О бюджете на 2019 год читайте в материале Экономической Правды - Рассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет
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