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В БПП назвали бюджет-2019 самым сложным за всю историю

Четверг, 22 ноября 2018, 07:27

Государственный бюджет 2019 будет крайне сложным из-за того, что пора выполнять внешние финансовые обязательства, возвращать деньги, которые брали более 10 лет назад.

Об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Максим Курячий в ток-шоу на канале "Прямой" в среду вечером.

"Бюджет 2019 года будет крайне сложным, одним из самых сложных бюджетов за всю историю Украины", – сказал он.

"Почему? Потому, что на 2019 год приходится пик выплат по внешним международным финансовым обязательствам, которые были взяты 15 и 10 лет назад. Брали Азаров, Тимошенко – они об этом уже не вспоминают, а отдавать сейчас, в 2019-м", – пояснил Курячий.

"Так вот, в бюджете на 2019 год заложены 459 миллиардов гривен на возвращение этих внешних обязательств. Где эти средства? Куда они делись? А нам отдавать в 2019 году!", – добавил соратник действующего президента Петра Порошенко.

Но, по его словам, "страна должна жить" – и в бюджете будут заложены "еще и принципиальные моменты для развития экономики".

Бюджетный комитет рекомендовал принять доработанный Министерством финансов ко второму чтению проект госбюджета на 2019 год.

Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят уже 22 ноября.

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Темы: бюджетБПП
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