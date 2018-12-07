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Вселенский патриарх – Онуфрию Вы утратите титул, но можете избираться

Пятница, 7 декабря 2018, 14:01
Митрополит Онуфрий

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия на объединительный собор Украинской православных церквей.

Соответствующее письмо от 12 октября обнародовал теперь митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), предоставив неофициальный перевод с греческого.

Ранее президент Украины сообщил, что Объединительный собор состоится 15 декабря – и вселенский патриарх пригласил глав 3 церквей: Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата.

В письме патриарх Варфоломей напоминает, что "Киевская митрополия всегда относилась к юрисдикции матери церкви Константинополя", но в 1685 году "патриарх московский Иоаким неканонически вмешался в другую церковную юрисдикцию, подняв епископа луцкого Гедеона в ранг митрополита киевского, без разрешения на то вселенского патриарха".

Впоследствии Вселенский престол простил это каноническое нарушение и даровал разрешение патриарху Московии "рукополагать митрополита киевского" при условии при таинствах первым поминать вселенского патриарха – но это требование не выполнили из-за "небратских интриг" РПЦ.

Поэтому Синод Вселенского патриархата 11 октября 2018 года "отозвал обязательную силу патриарших писем благословенного патриарха Дионисия IV от 1686 года, которые были в одностороннем порядке нарушены" патриархами УПЦ МП и РПЦ.

Еще 22 апреля в Константинополе единогласно решили даровать автокефалию Украиню, чтобы "вылечить уже устоявшиеся расколы и разделения, поскольку сестринская церковь Москвы не смогла принести им излечение".

Патриарх Варфоломей отмечает, что хотел сообщить митрополиту Онуфрию об изменениях и планах через назначенных в Киев экзархов – но тот отказался взаимодействовать с ними.

Письмом вселенский патриарх сообщил Онуфрию: "После выборов предстоятеля Украинской церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете эклизиологично и канонически носить титул митрополита киевского, который Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года".

Патриарх Варфоломей просит Онуфрия учесть канонические акты и историческую правду – и "гармонизировать себя с традицией".

"И мы просим Вас немедленно и в духе согласия и единства принять участие вместе с Вашей иерархией в будущем учредительном Соборе объединенной Украинской православной церкви и избирательных процессах для определения ее предстоятеля", – говорится в письме.

"Вашему Высокопреосвященству, конечно, разрешается быть кандидатом на эту позицию", – подчеркнул вселенский патриарх.

Он также призвал УПЦ МП общаться с бывшим митрополитом киевским Филаретом (УПЦ КП) и бывшим архиепископом львовским Макарием (УАПЦ).

"Украинская правда" пытается выяснить реакцию митрополита Онуфрия.

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Темы: томосцерковьрелигияРосcия
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