Мюллер: Манафорт соврал о сотрудничестве с Килимником

Бывший политтехнолог "Партии регионов" и председатель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт соврал федеральным следователям о сотрудничестве с Константином Килимником и контактах с чиновниками администрации Трампа.

Об этом заявил специальный советник ФБР, расследующий дело о предполагаемом сговоре Трампа с Россией, Роберт Мюллер, пишет The New York Times.

Офис Мюллера подал документ судье окружного суда в Вашингтоне, который попросил более подробную информацию об утверждениях Мюллера о том, что Манафорт нарушил соглашение о признании вины, соврав.

"В ходе бесед с Офисом Специального советника ФБР Манафорт многократно говорил очевидную ложь - это не были случаи просто провалов памяти", - говорится в документе.

Манафорт солгал о контактах с чиновниками администрации Трампа, своих взаимоотношениях с связанным с российской разведкой политическим консультантом Виктора Януковича Константином Килимником, попытках Килимника влиять на свидетелей и обстоятельствах, связанных с выплатой фирме, работавшей на Манафорта, 125 000 долларов.

После подписания соглашения о признании вины в сентябре Манафорт "заявил, что не имел прямых или косвенных связей с кем-либо из администрации в то время, когда они были в администрации, и что он никогда не просил никого пытаться передать сообщение кому-либо из администрации о каком-либо вопросе".

Напомним, команда Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы США, обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.

Ранее в интервью "Радио Свободе" Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.

В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей.

Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке".

Как сообщалось, окружной судья США назначил дату приговора для Пола Манафорта на 8 февраля 2019 года. Суд планирует вынести приговор относительно Манафорта в рамках первого судебного процесса, где его обвиняют в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.